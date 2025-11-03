شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث تم الحكم على مدرب مصر للهوكي بالسجن مدى الحياة بعد قتل زوجته، بينما رد فان دايك على روني بعد الهجوم على محمد صلاح.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

السجن مدى الحياة لمدرب مصري طعن زوجته حتى الموت.. ما القصة؟

حُكم على مدرب هوكي مصري طعن زوجته حتى الموت بالسجن مدى الحياة، حيث سيقضي فترة لا تقل عن 21 عامًا بتهمة قتلها.

مشادة بين دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (صور)

شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، مشادة بين حسام عبد المجيد وزميله في الفريق نبيل عماد دونجا.

خوان بيزيرا يُرزق بمولود جديد (صور)

احتفل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوان ألفينا بيزيرا، بوصول ابنته ماريا التي وّلدت صباح اليوم الإثنين.

"ركع وأشار إلى السماء".. ديكلان رايس يكشف سر احتفاله المؤثر ضد بيرنلي

كشف ديكلان رايس عن الأسباب وراء احتفاله بتسجيل هدف لفريق أرسنال في مرمى بيرنلي، بعد وفاة أحد أفراد عائلته.

بعد الهجوم على صلاح.. فان دايك يرد على واين روني

رد فيرجيل فان دايك على واين روني بعد أن انتقد قائد منتخب إنجلترا السابق قيادته ولغة جسده خلال تراجع أداء ونتائج ليفربول الأخيرة.

حب وخيانة وطعن.. كيف اكتشفت جريمة قتل مدرب مصري زوجته في أمريكا؟

شهد الرأي العام في الولايات المتحدة الامريكية خلال الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا، بسبب قضية قتل مدرب مصري زوجته.

توافد لاعبو الأهلي على مطار القاهرة للمغادر إلى الإمارات (صور)

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مطار القاهرة استعدادا للسفر مع البعثة المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض منافسات بطولة السوبر المصري للأبطال.

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع المصري ؟ (كوميك)

تعثر فريق الأهلي مجددًا بتعادل ولكن هذه المرة مع ضيفه المصري بدون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري بعدما تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه بتروجت بالجولة الماضية.

بكاء ومغادرة.. 5 صور ترصد رد فعل بيزيرا بعد إصابته في مباراة الزمالك

تعرض نجم الزمالك، خوان ألفينا بيزيرا، لإصابة قوية في مباراة الفارس الأبيض وطلائع الجيش المقامة الآن ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

بعد تعادل الأهلي والمصري.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

أٌقيمت اليوم الأحد 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.