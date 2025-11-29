"قصص متفوتكش".. بيراميدز يرد على موقف الخطيب.. وعقد قران نجم الزمالك

"بعد أزمته في الاستوديو التحليلي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة وائل

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها رد بيراميدز على موقف الخطيب تجاه رمضان صبحي، وعقد قران نجم الزمالك أحمد حمدي وشهد مكرم لاعبة فريق السيدات.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"سكينة معجون".. 10 صور لأحداث الشغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي

شهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي، أحداث مؤسفة من قبل بعض الجماهير تجاه لاعبي النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي

ثمنّ نادي بيراميدز بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب رمضان صبحي بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ملخص بالفيديو والصور لمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

حصد فريق الأهلي نقطة ثمينة من مستضيفه الجيش الملكي المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لاعب كرة قدم".. أبرز 6 معلومات عن زوجة أحمد حمدي لاعب الزمالك

خطف ثنائي القلعة البيضاء، أحمد حمدي نجم الفريق الأول بالزمالك وشهد مكرم لاعبة السيدات أنظار محبي ومشجعي كرة القدم المصرية، بعد احتفالهما مساء اليوم الجمعة بعقد قرانهما في حفل عائلي بسيط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

فيديو أهداف مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"متحاولش تبقى محايد".. مشادة كلامية بين وائل جمعة ومقدم ستوديو بي إن سبورتس

دخل وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مشادة كلامية قوية مع مقدم ستوديو "بي إن سبورتس"، بين شوطي مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لقطة طريفة من ياسين مرعي لاعب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي، العديد من الأحداث المؤسفة، خاصة في ظل اعتداء بعض جماهير الجيش الملكي على لاعبي الأهلي أثناء اللقاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد أزمته في الاستوديو التحليلي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة وائل جمعة

تصدر وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد دخوله في مشادة كلامية مع مذيع قناة "بي إن سبورتس"، خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أحمد عبد الرؤوف أقرّ بإحداهن".. 3 تحديات للزمالك أمام كايزر تشيفز

يحل فريق الزمالك عند الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.