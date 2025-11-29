11 صورة لزوجة محمد عواد حارس الزمالك والجمهور يعلق

"بعد أزمته في الاستوديو التحليلي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة وائل

شاركت حنين خالد زوجة نجم نادي الزمالك محمد عواد، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور، خلال تواجدها لتقديم إحدى الحلقات في راديو الزمالك.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور مع وضع رمز تعبير "قلوب وخرزة زرقاء".

وعلق عدد من المتابعين على صورة زوجة نجم الزمالك، حيث كتب أحد المتابعين: "قمر أوي يا حنين" وكتب آخر: "بنتنا الغالية العسل".

وفي سياق متصل، يستعد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك رفقة الفارس الأبيض، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز مساء اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الفارس الأبيض في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي".

