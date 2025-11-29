تصدر وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد دخوله في مشادة كلامية مع مذيع قناة "بي إن سبورتس"، خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي.

وكان وائل جمعة، أكد بين شوطي مباراة الأهلي والجيش الملكي، أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للفريق المغربي، غير صحيحة، واصفا إياها "بالفضيحة"، قبل أن يدخل في جدال مع مقدم الاستديو، الذي حاول مقاطعته خلال حديثه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز المعلومات عن عائلة وائل جمعة

ويبلغ جمعة من العمر 50 عاما، فهو من مواليد عام فهو من مواليد أغسطس 1975، بالمحلة الكبرى.

وكانت دائما حياة وائل جمعة العائلية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، لذا لا نجد الكثير من المعلومات عن عائلة وبالأخص والده ووالدته وكذلك أشقائه، إلا أن المعروف أن جمعة لديه شقيق أكبر منه يدعى حسن جمعة.

وزوجة نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس الحالي، تدعى سالي، هى طبيبة بيطرية وسبق لها العمل في هذا المجال من قبل.

ولدى صاحب ال 50 عاما 4 أبناء من زوجته، هم: ""حبيبة، أحمد ، مليكة ومالك"، حبيبة هى أكبر أبناء أسطورة الدفاع المصري.

وكان جمعة، احتفل خلال شهر يوليو الماضي 2025، بتخرج ابنته من جامعة ليفربول والتي درست بها القانون.

ويعمل جمعة ضمن الطاقم التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، منذ اعتزاله كرة القدم في عام 2014.

