هل لاختيار أحذية لاعبي كرة القدم معايير خاصة؟

لم يعد اختيار حذاء كرة القدم مجرد مسألة ذوق أو تفضيل شخصي، بل أصبح عنصراً أساسياً يرتبط مباشرة بسلامة اللاعب وأدائه داخل الملعب.

فهناك العديد من الأسئلة التي تدور داخل ذهن اللاعبيين، ومنها هل يمكن أن يتعرض لاعب كرة القدم لإصابة بسبب ارتداء حذاء غير مناسب؟ وإلى أي مدى يؤثر نوع الحذاء في ذلك؟.

أكد خوسيه ألغابا دل كاستيو وأماندا بايث توديلا، عضوا اللجنة الرياضية في كلية أخصائيي علاج القدم في الأندلس في تصريحات لصحيفة CuídatePlus أن التطور التكنولوجي في صناعة أحذية كرة القدم خلال السنوات الأخيرة جعلها أكثر تكاملاً، سواء من ناحية الأداء المطلوب داخل الملعب أو من ناحية الوقاية من الإصابات، وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

ويشرح خافيير ألفارو سانتافيه، أخصائي القدم في المنتخب الإسباني الأول أن أبرز الإصابات تشمل:

1- إصابات الركبة مثل قطع الرباط الصليبي الأمامي أو تمزق الغضروف، نتيجة التواء الساق بسبب تثبيت الحذاء بشكل مبالغ في العشب.

2-إصابات القدم مثل التواءات الكاحل بسبب عدم الاستقرار، وذمات عظمية نتيجة نقص الامتصاص.

كما يشير خبراء CPPA إلى أن الوقوف على أحذية ذات مسامير يسبب نقاط ضغط عالية قد تؤدي لتكون الجلد السميك، عدم ثبات القدم، أو حتى كسور إجهادية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية المعايير التي يجب مراعتها عند اختيار حذاء رياضي لتجنب الإصابات:

1-العامل الأهم في اختيار الحذاء هو نوع أرضية الملعب:

على العشب الصناعي، 1- إذا كان من نوع "الموكيت" يفضل استخدام أحذية بدون مسامير، مزودة فقط ببروزات صغيرة لتجنب إصابات الالتواء والضغط.

2-العشب الصناعي متوسط الجودة، يفضل استخدام الأحذية متعددة المسامير.

3- العشب الصناعي الحديث، تستخدم أحذية بمسامير أقل عدداً وأكثر حجماً.

على العشب الطبيعي، 1-الملاعب السيئة أو الصلبة الأفضل استخدام الأحذية متعددة المسامير.

2-الملاعب الجيدة والصيانة ممتازة، يمكن استخدام المسامير المعدنية أو المختلطة.

وهناك عوامل إضافية مهمة لاختيار الحذاء منها:

عرض الحذاء: عرض ضيق قد يسبب كسور مثل كسر المشط الخامس استخدام النعال الطبية أو الأحذية المخصصة يساعد في تجنب تلك المشاكل.

مرونة النعل: يجب أن تنحني البطحاء عند مقدمة القدم، لا من الوسط.

يقول ألفارو إن الأداء يهم المحترفين فقط، بينما يجب على الجميع إعطاء الأولوية للصحة.

الخبراء من CPPA يوضحون أن توزيع عدد المسامير وشكلها يؤثر على الثبات وعلى تقليل خطر الانزلاق.

أفضل المواد لصناعة حذاء كرة القدم

1-الجلد الطبيعي يتنفس جيداً ويوفر راحة حرارية.

2- بعض المواد البلاستيكية المستخدمة في أحذية العشب الصناعي قد تسبب مشاكل في التعرق.

يوصي الخبراء بتجنب المواد البلاستيكية الثقيلة التي تمنع تهوية القدم.

هل يجب شراء مقاس أكبر؟

يتفق الخبراء الثلاثة على أن هذا غير مستحسن: المقاس الأكبر → فقدان الثبات.

المقاس الأصغر → الاحتكاك وتكوّن البثور والالتهابات.

ما مدى أهمية ربط الحذاء بإحكام؟

يجب شد الرباط بما يكفي لمنع انزلاق القدم داخل الحذاء، لكن دون ضغط مفرط يسبب آلاماً أو يؤثر في الدورة الدموية.

بعض الأحذية الحديثة المزودة بتقنية الشراب توفر ثباتاً أكبر وحماية من الصدمات.

مسامير متعددة أم تقليدية؟

يعتمد الأمر على سطح الأرض، لكن بشكل عام: الأحذية متعددة المسامير أفضل للوقاية من الإصابات.

متى يجب تغيير الحذاء؟

المحترف يغير الحذاء عدة مرات في الموسم، لكن اللاعب الهاوي يكمل به موسماً كاملاً.