دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

من الملاعب إلى الرومانسية.. ساكا يطلب يد تولامي بنسون بخاتم ضخم

كتب : محمد القرش

01:27 م 28/11/2025
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم أرسنال بوكايو ساكا خطب صديقته تولامي بنسون بعد علاقة طويلة بينهما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" فأن ساكا طلب الزواج من بينسون في موعد رومانسي بأحد أفخم فنادق لندن، حيث أبهرت الليلة المميزة حبهما الكبير والخاتم الضخم الذي اختاره.

ويُعرف عن الثنائي، وكلاهما في الرابعة والعشرين من العمر، أنهما يحافظان على علاقتهما بعيدًا عن الأضواء، حيث لا يشاركان صورًا لبعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتابعان بعضهما. وكانت آخر ظهور علني لهما خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، عندما تم تصويرهما وهما يحتضنان بعضهما البعض في المدرجات.

ومنذ ذلك الحين، استمرت اللحظات الرومانسية بينهما، حيث شوهدت بينسون تشجع ساكا في يورو 2024، حتى تبادلا قبلة بعد تعادل إنجلترا مع سلوفينيا، كما ارتدت بينسون سترة جلدية تحمل الرقم "87"، وهو نفس الرقم الذي ارتداه ساكا مع أرسنال عند مشاركته مع الفريق الأول موسم 2018-19.

يُذكر أن تولامي بنسون درست العلاقات العامة والإعلام في جامعة برمنجهام سيتي، عملت سابقًا في متجر هارودز، ثم انتقلت للعمل في مجال العلاقات العامة لسنوات، وفي مايو الماضي تولت منصب مديرة تنفيذية للتخطيط في شركة Zenith.

