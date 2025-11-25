أوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الفريق، الذي يشارك مع منتخب بلاده حاليا ضد ليبيا، من مباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "عدي الدباغ غادر القاهرة عقب مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، في ظل أهمية المباراة لمنتخب فلسطين للتأهل إلى كأس العرب وهو ما جعلنا نوافق حتى نرى الأشقاء في أفضل المحافل طالما بالإمكان المساعدة، كما أن اللاعب لن يتأخر عن بعثة الفريق الأبيض".

وأضاف: "اللاعب سيتواجد مع بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا بشكل طبيعي غدا، بعدما تم إنهاء كافة الإجراءات له بالتنسيق بين الجانبين، وتم وضع برنامج خاص للاعب لخوض تدريبات استشفائية فور وصوله لجنوب أفريقيا وسيكون جاهزًا لخوض مباراة كايزر تشيفز".

واختتم: "تمت الموافقة على انضمامه لمنتخب بلاده للوقوف بجانب منتخب فلسطين الحبيب، خاصة وأنه هناك تنسيق دائم بين نادي الزمالك والمنتخب الفلسطيني بخصوص اللاعبين في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين".

اقرأ أيضًا:

فانتازي.. ارتفاع سعر نجم أرسنال

موقف حسين الشحات من مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا