تشكيلة بقيمة 400 مليون يورو تغيب عن كأس العالم 2026

شهدت أوروبا والأمريكتان وآسيا وأفريقيا انتهاء مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث ستُقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وفق نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورغم زيادة عدد المنتخبات، فإن النسخة المقبلة ستشهد غياب عدد من أبرز نجوم العالم.

وفيما يلي قائمة تضم 11 لاعبًا بارزين لن يظهروا في كأس العالم، جميعهم رسخوا مكانتهم في كرة القدم مع أنديتهم، حيث تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لهذه التشكيلة أكثر من 400 مليون يورو:

حارس المرمى: جيورجي مامارداشفيلي (جورجيا): 28 مليونًا

خط الدفاع: جاكا بيجول (سلوفينيا): 18 مليوناً - إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو): 35 مليونًا - جاي إيدزيس (إندونيسيا): 7.5 مليون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي (المجر): 85 مليوناً - مانور سليمان: 14 مليون - سافارينو (فنزويلا): 10 ملايين - برايان مبيومو (الكاميرون): 70 مليونًا.

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش (صربيا): 35 مليونًا - فانجيليس بافليديس (اليونان): 35 مليونًا - فيكتور أوسيمين (نيجيريا): 75 مليونًا.