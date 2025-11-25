مباريات الأمس
سيارات ومجوهرات وساعات.. 21 صورة وأبرز هدايا كريستيانو رونالدو لجورجينا

كتب - محمد عبد السلام:

04:08 ص 25/11/2025
قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، سلسلة من الهدايا الفاخرة لخطيبته جورجينا رودريجيز، بلغت قيمتها نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

هدايا كريستيانو لجورجينا

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو منح جورجينا هدايا بقيمة 270 ألف جنيه إسترليني كجزء من احتفالهما بالخطوبة، بالإضافة إلى خاتم الخطوبة الذي وصلت قيمته إلى 3.7 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أهدى جورجينا سيارة بورش تايكان كهربائية بيضاء، بلغت قيمتها 78,250 جنيها إسترلينيا، إلى جانب ساعة جديدة من ماركة أوديمار بيجيه بقيمة 53 ألف جنيه إسترليني. كما منحها ساعة أخرى من طراز باتيك فيليب بقيمة 42 ألف جنيه إسترليني، وأنفق نحو 7 آلاف جنيه إسترليني على حقائب يد فاخرة من كريستيان ديور ولويس فيتون.

وأكمل رونالدو قائمة الهدايا بمجموعة من الفساتين والقمصان بلغت قيمتها 18,700 جنيه إسترليني.

ساعة مرصعة بالألماس

في عيد ميلاد جورجينا الثلاثين في يناير 2024، قدم لها رونالدو ساعة فاخرة من "Jacob & Co" مرصعة بالألماس وبحزام وردي، وتزيد قيمتها على 100 ألف دولار، وفقا لموقع "GQ India".

صندوق مجوهرات فاخر

كما أهداها صندوق مجوهرات فاخر من لويس فويتون من طراز "مال فاندوم"، يبلغ طوله 1.38 متر، ويحتوي على مرآة وثمانية أدراج مخصصة لحفظ مجوهراتها الثمينة، وتقدر قيمته بأكثر من 120 ألف يورو، بحسب موقعي "Evoke" و"Telegrafi".

جورجينا رودريجز هدايا كريستيانو لجورجينا كريستيانو وجورجينا رودريجز صور جورجينا كريستيانو رونالدو قيمة خاتم جورجينا سيارات جورجينا

