أكدت البلوجر المغربية حنان زوجة محمد النني الثانية، أنها ستقوم بارتداء الحجاب في الفترة المقبلة، خاصة وأن زوجها يريد منها هذا الأمر بشكل ضروري.

وكان أحد المتابعين لحنان، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، قال لها: "شكلك حلو بالحجاب حلوي تلبسيه صح"، لترد زوجة نجم منتخب مصر: "والله بحاول، علشان فيوم زوجي هيولع فيا أنا ولبسي قبل رب العالمين".

وأضاف: "الأمر صعب شوية عليا، علشان طول عمري متعودة البس براحتي حتى مع أهلي".

وخلال ردها على أحد المتابعين على "إنستجرام" أيضًا، أكدت حنان أنها طول عمرها تتمتع بشخصية مستقلة، لديها شغلها الخاص وطموحات كبيرة.

ويذكر أن محمد النني يعيش رفقة زوجته حنان، في الإمارات، حيث يلعب نجم منتخب مصر ضمن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

