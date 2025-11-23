تصدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، المشهد في الوسط الرياضي المصري، خلال الساعات الماضية، بعد قرار المحكمة باستمرار حبسه، بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت تأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، إلى يوم الثلاثاء المقبل 25 نوفمبر، مع استمرار حبسهم، بعد اتهامهم بتزوير أوراق رسمية بمعهد الفراعنة للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

ويعد رمضان صبحي واحدا من أبرز نجوم الكرة المصرية، يتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة، لذا فإن دائما ما يكون هناك اهتمام واسع النطاق بكل الأخبار المرتبطة به، بما في ذلك الحياة الشخصية الخاصة باللاعب.

أبرز المعلومات عن عائلة رمضان صبحي

ويبلغ رمضان صبحي من العمر 28 عاما، فهو من مواليد 23 يناير 1997 بمنطقة أرض اللواء بالقاهرة، لأسرة متوسطة الحال مكونة من 3 أشخاص، وهم والده ووالدته وشقيقته.

وعائلة نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق، كانت بعيدة عن الأنظار في الكثير من الأوقات، لذا نجد أنه لا يوجد الكثير من المعلومات الخاصة به وبشكل خاص عن والده ووالدته.

وولد رمضان صبحي توفى ونجله في سن صغير، لذا أكد اللاعب في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه كان يتمنى أن يرى والده ما وصل إليه في كرة القدم.

وفي المقابل، تعد والدة صبحي صاحبة التأثير الأكبر في مسيرة نجلها الرياضية، حيث شغلت مكان الأب في البيت، لتنشئة أبنائها بشكل صحيح عقب وفاة زوجها، وهو ما أكد عليه رمضان في تصريحات سابقة، حيث قال: "والدتي كانت تصطحبني باستمرار إلى مران الأهلي في الناشئين، وتعبت معايا كثير وهى كل شئ بالنسبة لي".

والمعلومات المتوفرة عن عائلة نجم بيراميدز، تشير إلى أنه يمتلك شقيقة وحيدة، وتدعى رحاب صبحي وتكبر رمضان في السن.

زوجة رمضان صبحي

وبالحديث عن زوجة صاحب ال 28 عاما، فنجد أنها من عائلة من أعرض العائلات الرياضية في مصر، إذا أن زوجة رمضان تدعى حبيبة إكرامي وهى ابنة أسطورة حراسة المرمى في مصر والأهلي السابق إكرامي الشحات وشقيقة حارس بيراميدز الحالي شريف إكرامي.

واحتفل نجم الكرة المصرية، بحفل زفافه على حبيبة إكرامي في عام 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية.

ولدى رمضان طفلين من زوجته حبيبة إكرامي، هما زين ويبلغ من العمر 6 سنوات، رحيم الذي ولد في يناير الماضي 2025.

