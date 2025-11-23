حاز رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، باهتمام كبير خلال الساعات الماضية، من قبل كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، بعد قرار استمرار حبسه، بتهمة التزوير في أوراق رسمية، في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.

حبس رمضان صبحي

وأمرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة رقم 30، بتأجيل محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، إلى يوم الثلاثاء المقبل مع استمرار حبسهم، على خلفية اتهامهم بتزوير أوراق رسمية بأحد المعاهد العليا بأبو النمرس.

بداية أزمة رمضان صبحي واتهامه بالتزوير

وأزمة نجم بيراميدز، كانت قد بدأت مايو الماضي 2025، حينما تم ضبط أحد الأشخاص يؤدي الامتحان بدلا منه في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد، ليعترف هذا الشخص لعميد المعهد بأنه يؤدي الامتحان بدلا من صبحي مقابل حصوله على مبلغ مالي.

القبض على رمضان صبحي

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة، ألقت القبض على نجم وسط نادي بيراميدز في يوليو الماضي، وذلك أثناء عودته رفقة الفريق من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي ضده في قضية التزوير.

وبعد إلقاء القبض على صبحين استمر عدة ساعات في نيابة جنوب الجيزة الكلية التاسعة، حيث واجه الشاب الذي انتحل صفته في امتحان أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، لاتهام بالتزوير.

وقررت نيابة جنوب الجيزة الكلية بعد ذلك تحويل رمضان صبحي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، مع إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

ويذكر أن المحكمة قررت في الجلسة السابقة، التي تغيب عنها نجم وسط بيراميدز تأجيلها إلى جلسة أمس السبت 22 نوفمبر الجاري، مع إخبار محامي رمضان صبحي بضرورة إحضار اللاعب في الجلسة المقبلة وهو ما حدث بالفعل.

وشهدت جلسة محاكمة نجم بيراميدز، تواجده داخل قفص الاتهام بجانب باقي المتهمين في القضية ذاتها، لاستكمال النظر في القضية، قبل أن يتم تأجيلها لجلسة يوم الثلاثاء المقبل.

