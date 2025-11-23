15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

شهد عام 2025، اعلان العديد من نجوم كرة القدم بدخولهم عش الزوجية واعلان خطوبتهم مع شركاء حياتهم، وآخرهم كان النجم المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي.

5 لاعبين احتفلوا بخطوبتهم في 2025

وكان مرموش قد أعلن منذ أيام خطوبته بفتاة اسمها جوليان، مستغلًا فترة التوقف الدولي الأخيرة لإقامة حفل عائلي.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 5 لاعبين أعلنوا خطوبتهم خلال العام الحالي 2025.

1- عمر مرموش أعلن خطوبته من جوليان الجباس في نوفمبر 2025.

2- كريستيانو رونالدو وجورجينا، بعدما أعلنت الأخيرة في أغسطس عن تقدم رونالدو بخاتم ماسي فاخر لخطوبتها وقالت عبر حسابها إنها موافقة في أي وقت.

3- أحمد حمدي لاعب الزمالك، أعلن في يونيو 2025 خطوبته من لاعبة الزمالك شهد مكرم.

4- نبيل عماد دونجا، احتفل في اكتوبر الماضي 2025 بخطوبته في حفل عائلي بسيط.

5- مصطفي مخلوف حارس الأهلي الشاب، احتفل أيضًا في يونيو 2025 بخطوبته.