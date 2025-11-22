نجح المدرب الدنماركي ياس تورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية، في اكتساب ثقة جماهير المارد الأحمر، خاصة عقب تحقيقه بطولة السوبر.

وتمكن توروب، من حصد أول ألقابه مع المارد الأحمر منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما حصد لقب السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين دون مقابل.

وكان الأهلي، أعلن في أكتوبر المارد التعاقد مع المدير الفني الدنماركي توروب، لتولي القيادة الفنية، للفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة موسمين ونصف.

ومع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأهلي،ب التبعية بات يتمتع بها ياس توروب لكون المدير الفني للفريق، أصبح الاهتمام بكافة الأخبار الخاصة به، مصدر اهتمام مستمر.

ودائما ما تكون الحياة العائلية للاعب كرة القدم أو للرياضي بشكل عام، مصدر اهتمام للكثير من المتابعين، خاصة وأنها كثيرا ما تكون بعيدة عن الأضواء، وهو ما ظهر في الفترة الماضية، من خلال البحث الواسع عن أفراد عائلة توروب.

ولا يوجد أي معلومات متوفرة عن زوجة ياس تورب أو أبنائه، خاصة وأنه لا يشارك أي صور مع أي من أفراد عائلته، إلا أن زوجته ظهرت معه في حفل رياضي منذ ما يقرب من 6 سنوات.

وكان توروب حضر رفقة زوجته، حفل تقديم جائزة أفضل لاعب في بلجيكا عام 2019، خلال تولي توروب القيادة الفنية لفريق جينت.

أقرأ أيضًا:

"لدينا مباريات قوية".. مصدر ببيراميدز يكشف موقف وليد الكارتي من الانضمام لمنتخب المغرب

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟