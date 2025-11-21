وجه الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بشأن تأخر عودته للقاهرة للانضمام لمعسكر الفريق، استعداد لخوض مباراة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية.

وكتب بانزا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أود أن أوضح لجمهور الزمالك، أن تأخر عودتي خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان بسبب وفاة أخي".

وأضاف: "حصلت على إذن رسمي من النادي بالغياب، وأستغرب ما يتم تداوله عني على مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم بانزا: "أطلب من جماهير الزمالك الدعاء لأخي، وأشكر كل من وقف بجانبي وأراكم قريبًا في الملعب يا جمهورنا العظيم".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق، أن بانزا غاب عن المران الجماعي للفريق، خلال اليومين الماضيين، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، مؤكدا أن اللاعب يقترب من الغياب عن مباراة زيسكو المقبلة.

ويستهل الفارس الأبيض، مبارياته في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، غدا الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، بمواجهة فريق زيسكو الزامبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

