مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

على ترابيزة البلياردو.. 3 صور لأيمن أشرف والجمهور يعلق

كتب - محمد عبد السلام:

05:43 ص 21/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أيمن أشرف (3)
  • عرض 3 صورة
    أيمن أشرف (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الفيديوهات "إنستجرام" عدة صور.

وظهر أيمن في الصور وهو يلعب لعبة البلياردو، التي يبدو أنه يهتم بها كثيرا، إذ تكررت خلال الفترة الماضية عدة لقطات له أثناء لعبها، لتبدو من أبرز هواياته إلى جانب كرة القدم.

وكان أيمن أشرف قد انتقل من النادي الأهلي إلى نادي البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي لعام 2023، بعد مسيرة حافلة مع القلعة الحمراء، خاض خلالها 215 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 4 أهداف.

وبعد انتهاء عقده مع نادي البنك الأهلي، لم يقم النادي بتجديد التعاقد معه، ليظل اللاعب حتى الآن دون نادي.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن أشرف النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل