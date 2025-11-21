نشر أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الفيديوهات "إنستجرام" عدة صور.

وظهر أيمن في الصور وهو يلعب لعبة البلياردو، التي يبدو أنه يهتم بها كثيرا، إذ تكررت خلال الفترة الماضية عدة لقطات له أثناء لعبها، لتبدو من أبرز هواياته إلى جانب كرة القدم.

وكان أيمن أشرف قد انتقل من النادي الأهلي إلى نادي البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي لعام 2023، بعد مسيرة حافلة مع القلعة الحمراء، خاض خلالها 215 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 4 أهداف.

وبعد انتهاء عقده مع نادي البنك الأهلي، لم يقم النادي بتجديد التعاقد معه، ليظل اللاعب حتى الآن دون نادي.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق