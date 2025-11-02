النني يعلق على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبّر النجم المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وأرسنال الإنجليزي الأسبق، عن فخره الكبير بمصر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"والله فخور أوي ببلدي مصر.. إحساس عظيم والواحد قاعد بيتفرج امبارح على حضارة بلده اللي العالم كله منبهر بيها.. حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا".

وكان حفل الافتتاح أقيم مساء أمس السبت، بمقر المتحف المصري الكبير، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و79 وفداً رسمياً ، بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.