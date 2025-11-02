مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

3 1
19:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

مايوركا

النني يعلق على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : نهي خورشيد

10:04 م 02/11/2025

محمد النني

عبّر النجم المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وأرسنال الإنجليزي الأسبق، عن فخره الكبير بمصر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"والله فخور أوي ببلدي مصر.. إحساس عظيم والواحد قاعد بيتفرج امبارح على حضارة بلده اللي العالم كله منبهر بيها.. حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا".

وكان حفل الافتتاح أقيم مساء أمس السبت، بمقر المتحف المصري الكبير، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي و79 وفداً رسمياً ، بينهم 39 وفداً يرأسهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

