8 صور من زيارة الخطيب للسفير الإماراتي في القاهرة

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، زيارة رسمية إلى مقر إقامة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدي القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بعد انتهاء مشاركة الأحمر في بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت الزيارة من أجل تناول سبل التعاون الرياضي ودعم العلاقات المشتركة بين المؤسسات الرياضية في البلدين.

وأعرب الخطيب خلال الزيارة عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية التي حظيت بها بعثات الأهلي خلال وجودها في دولة الإمارات، خلال مشاركتها في بطولة السوبر.

كما أكد رئيس الأهلي أن علاقة الشعبين المصري والإماراتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وتعكس روابط قوية قائمة على الاحترام والمحبة المتبادلة.