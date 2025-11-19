5 صور لزوجة إمام عاشور في رحلتها معه بالإمارات

بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

تقضي ياسمين حافظ زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، إجازتها رفقة زوجها خلال الفترة الحالية في الإمارات.

وشاركت ياسمين حافظ عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، خلال تواجدها في الإمارات وعلقت: "أضواء المدينة لا تضاهي بريقي".

وغاب إمام عاشور عن معسكر منتخب مصر الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، لعدم جاهزيته البدنية بشكل كامل، منذ تعرضه للإصابة.

ويغيب عاشور عن الملاعب منذ فترة طويلة، بعد إصابة بفيروس A، حيث كان آخر لقاء ظهر فيه عاشور رفقة المارد الأحمر، هى مباراة بتروجيت في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد إمام عاشور رفقة النادي الأهلي، لملاقاة فريق شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يظهر إمام عاشور مع النادي الأهلي في مباريات كثيرة خلال الموسم الحالي، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة، بداية من إصابة كثر في الترقوة، التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، ثم الإصابة بفيروس A بعد ذلك.

واكتفى صاحب ال 27 عاما خلال الموسم الحالي، في مباراتين فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ أيضًا:

"صعدت 8 لاعبين".. أول تعليق من روجيرو ميكالي على تصريحات حسام حسن



"لضمه في يناير".. مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع مهاجم جايس السويدي