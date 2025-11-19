مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

5 صور لزوجة إمام عاشور في رحلتها معه بالإمارات

كتب : مصراوي

01:07 ص 19/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زوجة إمام عاشور (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    زوجة إمام عاشور (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    زوجة إمام عاشور (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    خطفت الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور لها.. من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقضي ياسمين حافظ زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، إجازتها رفقة زوجها خلال الفترة الحالية في الإمارات.

وشاركت ياسمين حافظ عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها، خلال تواجدها في الإمارات وعلقت: "أضواء المدينة لا تضاهي بريقي".

وغاب إمام عاشور عن معسكر منتخب مصر الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، لعدم جاهزيته البدنية بشكل كامل، منذ تعرضه للإصابة.

ويغيب عاشور عن الملاعب منذ فترة طويلة، بعد إصابة بفيروس A، حيث كان آخر لقاء ظهر فيه عاشور رفقة المارد الأحمر، هى مباراة بتروجيت في بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد إمام عاشور رفقة النادي الأهلي، لملاقاة فريق شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يظهر إمام عاشور مع النادي الأهلي في مباريات كثيرة خلال الموسم الحالي، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة، بداية من إصابة كثر في الترقوة، التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، ثم الإصابة بفيروس A بعد ذلك.

واكتفى صاحب ال 27 عاما خلال الموسم الحالي، في مباراتين فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ أيضًا:
"صعدت 8 لاعبين".. أول تعليق من روجيرو ميكالي على تصريحات حسام حسن

"لضمه في يناير".. مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع مهاجم جايس السويدي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة إمام عاشور النادي الأهلي إمام عاشور إمام عاشور وزوجته موعد مباراة الأهلي المقبلة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة