بالقرب من هالاند.. 15 صورة تستعرض منزل محمد صلاح الفخم

من هي الفتاة التي خطفت الأنظار بجانب عمر مرموش؟

كتب - محمد عبد السلام

يمثل منزل النجم المصري محمد صلاح فى مانشستر نموذجًا للرفاهية والخصوصية العائلية، حيث يجمع بين التصميم الفخم والمساحات الواسعة التي تلائم أسلوب حياة لاعب عالمي.

يقع المنزل في حي راقٍ يتميز بالهدوء والمساحات الخضراء، ويتكون من 3 طوابق، ويضم المنزل حديقة واسعة، بالإضافة إلى مسبحين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، كما يحتوي المنزل على جراج خاص يضم مجموعة سياراته الفاخرة.

كما حرص صلاح على تجهيز صالتين رياضيتين، إضافة إلى مرافق العلاج بالتبريد وغرفة ضغط عالي.

العلاج بالتبريد عبارة عن استخدام آلات تعمل بالثلج لتقليل التورم، بينما تحتوي غرفة الضغط العالي على مستويات ضغط هواء أعلى بثلاث مرات من الطبيعي لمساعدة الرئتين على توزيع المزيد من الأكسجين في الجسم وذلك بسبب اهتمام صلاح بقوته البدنية والحفاظ عليها.

حياة صلاح المنزلية مصممة للحفاظ على لياقته البدنية، ويقع منزل محمد صلاح وفقا لما قالته صحيفة ديلي ميل البريطانية في نفس حي نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند.

وقال صلاح لمجلة فرانس فوتبول من قبل: "أنا أسعى دائما لتحسين حالتي البدنية، صحيح أن منزلي يبدو كمستشفى، لكن زوجتي لا تحب ذلك تقول إنني أقضي أغلب وقتي مع أجهزتي بدلا منها.

ويتمتع جدول صلاح الرياضي بضغط كبير نظرًا لمشاركته مع أحد أكبر الأندية الأوروبية، ومع ذلك يجد وقتًا لهواياته مثل الشطرنج واليوغا، وتبين هذا عندما كان يلعب مع ابنته في الصور داخل منزلهم.

وقد صرح لقناة سكاي سبورتس أنه "مدمن شطرنج ويلعب كل يوم"، ويلعب بانتظام على موقع Chess.com، ويأمل يومًا مواجهة الأسطورة ماغنوس كارلسن.

يعكس منزل محمد صلاح فى مانشستر ليس فقط المظهر وفخامة المنزل، بل أيضًا روح الانضباط التي تميز مسيرته الاحترافية، مثل ما لاحظنا فقد صمم صلاح بيته ليكون مساحة تجمع بين الراحة العائلية والحفاظ على مستواه الرياضي والبدني.

