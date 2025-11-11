مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

جميع المباريات

وليد سليمان يهنئ لاعبي الأهلي بفوزهم على الزمالك في دوري الجمهورية

كتب : مصراوي

12:35 ص 11/11/2025
كتب - محمد عبد السلام:

نشر وليد سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا له مع فريق الأهلي للشباب خلال مباراة الأهلي والزمالك.

وظهر في الصور احتفال وليد سليمان بفوز فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي دوري الجمهورية.

وعلق وليد سليمان على الصور قائلًا: "مبروك الفوز يا رجالة، والقادم أفضل إن شاء الله، فريقنا مواليد 2007 يفوز على الزمالك في ديربي بطولة الجمهورية."

يُذكر أن وليد سليمان يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، بعد تعيينه في هذا المنصب خلال الموسم الرياضي 2025/2026.

ملخص فيديو وأهداف مباراة مصر وإنجلترا بكأس العالم تحت 17 عامًا

"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد سليمان يهنئ لاعبي الأهلي وليد سليمان على إنستجرام فوز الأهلي على الزمالك في دوري الجمهورية

