وليد سليمان يهنئ لاعبي الأهلي بفوزهم على الزمالك في دوري الجمهورية
كتب - محمد عبد السلام:
نشر وليد سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورًا له مع فريق الأهلي للشباب خلال مباراة الأهلي والزمالك.
وظهر في الصور احتفال وليد سليمان بفوز فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي دوري الجمهورية.
وعلق وليد سليمان على الصور قائلًا: "مبروك الفوز يا رجالة، والقادم أفضل إن شاء الله، فريقنا مواليد 2007 يفوز على الزمالك في ديربي بطولة الجمهورية."
يُذكر أن وليد سليمان يشغل منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، بعد تعيينه في هذا المنصب خلال الموسم الرياضي 2025/2026.
