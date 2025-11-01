مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

44 43
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 1
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

"لحظة فخر لا تُنسى".. فريدة عثمان تعلّق على مشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- نهى خورشيد:

10:20 م 01/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    فريدة عثمان في افتتاح المتحف الكبير

عبّرت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العرض التقديمي خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء السبت.

ونشرت فريدة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو من التجهيزات ومشاركتها في العرض، وعلّقت قائلة:"يا لها من لحظة فخر!!! يشرفني أن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخي!! تم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا!”

واختتمت تعليقها برسالة قالت فيها: "فخورة ومبسوطة جدًا جدًا إني أكون جزء من اليوم العظيم ده!!".

فريدة عثمان افتتاح المتحف الكبير حفل افتتاح المتحف الكبير

