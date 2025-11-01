عبّرت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العرض التقديمي خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء السبت.

ونشرت فريدة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو من التجهيزات ومشاركتها في العرض، وعلّقت قائلة:"يا لها من لحظة فخر!!! يشرفني أن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخي!! تم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا!”

واختتمت تعليقها برسالة قالت فيها: "فخورة ومبسوطة جدًا جدًا إني أكون جزء من اليوم العظيم ده!!".