مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

6 صور لنجوم الأولمبياد في مشهد افتتاح المتحف الكبير

كتب- نهى خورشيد:

07:39 م 01/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نجوم الأولمبياد في حفل افتتاح المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    نجوم الأولمبياد في حفل افتتاح المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    نجوم الأولمبياد في حفل افتتاح المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    نجوم الأولمبياد في حفل افتتاح المتحف الكبير
  • عرض 6 صورة
    نجوم الأولمبياد في حفل افتتاح المتحف الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء السبت 1 نوفمبر 2025، مشاركة لافتة لعدد من أبطال مصر الأولمبيين، إذ ظهروا بالزي الفرعوني خلال فقرة تقديمية خاصة في بداية الحفل.

وتقدّم المشهد البطلة فريال أشرف، صاحبة الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، كما تألقت السباحة فريدة عثمان.

وشهد الحفل أيضاً مشاركة البطل أحمد الجندي، المتوَّج بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

ويُذكر أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيفتح المتحف أبوابه للجمهور ابتداءً من الرابع من نوفمبر 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

افتتاح المتحف الكبير فريدة عثمان فريال أشرف أحمد الجندي الزي الفرعوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. شاهد حفل الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير