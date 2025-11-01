6 صور لنجوم الأولمبياد في مشهد افتتاح المتحف الكبير

بعد فوزه بالانتخابات.. أول ظهور لنائب الأهلي في افتتاح المتحف المصري الكبير

شهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء السبت 1 نوفمبر 2025، مشاركة لافتة لعدد من أبطال مصر الأولمبيين، إذ ظهروا بالزي الفرعوني خلال فقرة تقديمية خاصة في بداية الحفل.

وتقدّم المشهد البطلة فريال أشرف، صاحبة الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، كما تألقت السباحة فريدة عثمان.

وشهد الحفل أيضاً مشاركة البطل أحمد الجندي، المتوَّج بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

ويُذكر أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير انطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيفتح المتحف أبوابه للجمهور ابتداءً من الرابع من نوفمبر 2025.