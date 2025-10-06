مباريات الأمس
"قابله بالصدفة".. كيف استقبل ابن سيد عبدالحفيظ مسؤول الأهلي السابق بأحد المطاعم الشهيرة؟

كتب - محمد عبد السلام:

10:30 م 06/10/2025
    محمد رمضان بصحبة نجل سيد عبدالحفيظ
    محمد رمضان بصحبة نجل سيد عبدالحفيظ
    محمد رمضان بصحبة نجل سيد عبدالحفيظ
    محمد رمضان بصحبة نجل سيد عبدالحفيظ
    محمد رمضان بصحبة نجل سيد عبدالحفيظ
    محمد رمضان بصحبة نجل سيد عبدالحفيظ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، أثناء تواجده في أحد المطاعم الشهيرة إذ التقى صدفة بعدد من لاعبي نادي فاركو وحرص على الذهاب ومصافحتهم.

وظهر محمد رمضان خلال مقطع الفيديو وهو يلقي التحية على لاعبي فاركو المتواجدين في المطعم، وكان من بينهم يوسف سيد عبد الحفيظ، نجل نجم الأهلي السابق، الذي تبادل معه السلام في أجواء ودية.

يذكر أن يوسف سيد عبد الحفيظ يلعب حاليًا ضمن صفوف فريق فاركو، معارًا من النادي الأهلي، حيث يسعى لاكتساب الخبرة وتطوير مستواه ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

