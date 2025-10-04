"قصص متفوتكش".. فوز قاتل لمنتخب مصر.. وضربة موجعة للزمالك

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها فوز منتخب مصر القاتل على تشيلي في كأس العالم للشباب، وضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة غزل المحلة.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين

كشف مصدر بنادي ليفربول حقيقة ما تم تداوله عبر منصات الاجتماعي عن تجاهل محمد صلاح التقاط صورة والتوقيع مع على القميص.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أبرزهم عاشور وتريزيجيه".. غيابات الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وسط غيابات بارزة داخل صفوفه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد غلق باب الترشح.. الخطيب وحيدًا على مقعد الرئاسة

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، المقرر إقامتها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، عن إغلاق باب الترشح في السابعة مساء اليوم، بعد استيفاء جميع المرشحين أوراقهم الرسمية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضربة قوية للزمالك قبل مباراة غزل المحلة

يواجه المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، أزمة في خلال مواجهة نظيره غزل المحلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

فيريرا يتراجع عن قراره ليحل أزمة مباراة غزل المحلة

تراجع المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، عن موقفه تجاه الثنائي التونسي سيف الجزيري والأنجولي شيكوبانزا من الاستبعاد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل اقترب أهلي طرابلس الليبي من خطف صفقة الزمالك المنتظرة؟.. رد حاسم للمدير الرياضي

كشف طارق يحيى المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس الليبي حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عن تقدمهم بعرض رسمي لضم لاعب خط الوسط الفلسطيني بصفوف بتروجت حامد حمدان.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عمر خضر يخطف فوزًا قاتلاً لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

نجح منتخب مصر للشباب تحت قيادة مدربه أسامة نبيه في قلب الطاولة على نظيره تشيلي الحفاظ على الآمال في التأهل لثمن نهائي كأس العالم للشباب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.