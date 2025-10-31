"هو كل حاجة في الكرة".. شيكابالا يكشف سر تفضيله لـ ميسى عن رونالدو

كشف محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك الأسبق، سبب تفضيله للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش":"أنا بالنسبالي ميسي هو كرة القدم، رونالدو لاعب عظيم، يعني هما الاتنين قعدوا ينافسوا بعض لأكثر من 15 سنة، وده عمره ما هيتكرر تاني في الكورة إن ييجي اتنين في نفس المستوى وينافسوا بعض على الكرة الذهبية، ده ياخدها سنة وده ياخدها السنة اللي بعدها".

وأضاف نجم الأبيض السابق:"أنا في رأيي إن كأس العالم كان هيزعل لو ميسي ما خدوش، الكأس نفسه كان هيزعل، وده حقيقي بجد".

وتابع:"بُص على رحلته عاملة إزاي، الناس في الأول كانت بتهاجمه أنت في برشلونة مش زي منتخب الأرجنتين، وجات له فترة كان عايز يعتزل دولي، وحصلت مشاكل كتير".

وأتم حديثه قائلاً:"بس علشان الراجل ده قدم للكرة كتير، الكورة كافئته في الآخر، يعني الكورة عمرها ما بتخون العظماء وميسي عظيم، متّع ناس كتير، وأدى للعبة كتير، فكان لازم الكأس يكون في إيده في يوم من الأيام".