"أحافظ على توازنى العقلي".. نجم ريال مدريد والسيتي الأسبق يكشف تفاصيل حياته داخل السجن

كتب : نهي خورشيد

10:04 م 29/10/2025
كشف النجم البرازيلي السابق روبينيو لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي الأسبق، في أول ظهور له داخل السجن، عن كواليس حياته منذ بدء تنفيذه عقوبة الحبس لمدة تسع سنوات، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى عام 2013 في إيطاليا.

وقال روبينيو في تصريحات لمنظمة إعادة تأهيل السجناء: "وجباتي وساعات نومي مثل باقي النزلاء، لم أتلق طعاماً مختلفاً ولا معاملة مميزة، عندما يحين وقت العمل، أشارك في كل الأنشطة مثل الآخرين، كما يُسمح لنا بلعب كرة القدم أيام الأحد عندما لا يكون هناك عمل".

وأضاف: "الزيارات تكون أيام السبت أو الأحد، وعندما تأتي زوجتي، تأتي بصحبة أطفالي الثلاثة".

وعن حقيقة معاناته من الأمراض النفسية:"لم أتناول أي أدوية رغم صعوبة السجن، فإنني محافظ على توازني العقلي وأمارس حياتي كسجين عادي، هنا الهدف هو إعادة تأهيل من ارتكبوا أخطاء، لا أملك أي سلطة، الحراس هم من يديرون المكان، ونحن نلتزم بالقواعد".

ويُذكر أن روبينيو ورفيقه أتهم بالاعتداء الجنسي على امرأة ألبانية داخل ملهى ليلي في مدينة ميلانو عام 2013، خلال فترة تمثيله صفوف ميلان، وبدأت عقوبته منذ 21 مارس 2024 في سجن الدكتور جوزيه أوجوستو سيزار سالجادو بولاية ساو باولو.

