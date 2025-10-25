مباريات الأمس
"أداء ضعيف".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على إيجل نوار

كتب - يوسف محمد:

10:26 م 25/10/2025
علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على فوز الأهلي على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز اليوم السبت، على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أداء ضعيف أمام فريق ضعيف، عيب ده أنتم الأهلي زعيم القارة، وبيلعب مع فريق مش موجود على الخريطة الكروية الأفريقية".

وضمن المارد الأحمر التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدفين دون مقابل، بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بتروجيت، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري المصري.

