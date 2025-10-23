حياة ايرلينج هالاند اليومية.. من حليب المزرعة إلى الشواء مع حبيبته

يعيش النجم النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أفضل فتراته الكروية داخل الملاعب العالمية المختلفة، وأيضاً خارجها.

وأصدر هالاند على قناته الرسمية على "اليوتيوب" فيلم وثائقي تحت مسمى يوم في حياة هالاند يكشف خلاله عن الجانب المختلف في حياته اليومية والذي يبدأ بزيارة متجر "جرين أوكس" الريفي في تشيشاير قبل ذهابه إلى للتدريب.

كما يُظهر الفيلم الوثائقي تفاصيل يومه من جلسات التدريب في منزله وصالة مانشستر سيتي إلى روتين التعافي والعناية بالجسم، إلى جانب لقطات من حياته العائلية مع حبيبته إيزابيل.

وبحسب الفيلم يبدأ يوم هالاند بإعداد قهوته الخاصة مستخدماً الحليب الخام وشراب القيقب، والذي يقول عنه أنه "سوبرفوود"، وبداخل منزله تشع الحركة خاصة بعدما أصبح أباً مؤخراً، إذ يقول:"الطفل لا ينتظر المنبه، هو من يقرر متى نستيقظ".

ثم يتناول هالاند الإفطار المكوّن من البيض مع خبز العجين المخمر، ثم يروي كيف اعتاد الطبخ في عمر الـ16:"كان عليّ أن أطبخ وأنظف بنفسي… تعلمت الكثير من العيش وحدي".

بعد ذلك ينضم إليه مدرب اللياقة الإيطالي ماريو بافوندي، إذ يؤديان تمارين الإطالة في صالة منزله الخاصة ثم يخضع لجلسة علاج بالضوء الأحمر لتعويض نقص الشمس في مانشستر، قبل أن يتوجه إلى التدريب في ملعب الاتحاد، يليها المرور على المزرعة لشراء المزيد من الحليب الطازج وشرائح اللحم والعسل.

بعد عودته من التدريب، يبدأ التحضير لعشائه المفضل قائلًا: "أنا أعشق الطعام… الأكل هو أفضل لحظة في اليوم مهما حدث"، تشاركه حبيبته إيزابيل الطهي قائلة: "يا إلهي، إنه يأكل كثيرًا! ودائماً يسأل متى الوجبة التالية؟".

وأضافت: "بدأت أدرس التغذية لأواكب اهتمامه بما يأكله، وأحاول إعداد وجبات صحية بطعم غير ممل"،ويختتم هالاند يومه بدراسة كيفية شواء شريحة لحم مثالية.