أول تعليق من والد خوان بيزيرا على تعلق جماهير الزمالك بابنه

بيزيرا يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك بعد الفوز على ديكيداها

أعرب والد خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بحب جماهير الزمالك لنجله، بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفريق في الفترة الماضية.

ونشر والد بيزيرا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، فيديو لجماهير الزمالك، وهي تقوم بتحية نجله عقب نهاية مباراة الفريق أمام ديكيداها الصومالي، يوم السبت الماضي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب والد نجم الزمالك، عبر حسابه على "إنستجرام": "كان لدي حلم بشكل خاص منذ أن بدأ بيزيرا لعب كرة القدم، عندما أصبحت المراحل أكثر جدية، كنت أدخل ساو جانواريو وأتخيل فاسكو يغنون أغنية باسمه، كان من الصعب تخيل هذا".

وأضاف: "الله يفعل ما هو أبعد من ذلك كان لديه خطة أخرى، لا أعرف ما إذا كان أكبر أم أصغر لكنني متأكد من أنها مثالية".

واختتم: "أنت أيها الرياضي والأب الذي لديك أيضا أحلام لم تتحقق، لا تستسلم، ثق بالله واستمر في العمل بحزم والعمل بجد، الله يفعل ذلك".

والجدير بالذكر أن مباراة الزمالك الماضية أمام ديكيداها بالكونفدرالية الأفريقية، التي انتهت بفوز الأبيض بسداسية نظيفة، شهدت تألق خوان بيزيرا، الذي نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

