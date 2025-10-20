"قصص متفوتكش".. حبس واحتراف نجل القذافي.. ومشادة عمر عصر مع محمود أشرف

بيزيرا يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك بعد الفوز على ديكيداها

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث حصد منتخب المغرب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على حساب الأرجنتين، ونشبت مشادة بين ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة في بطولة أفريقيا.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

حبس واحتراف أوروبي ومناصب رياضية.. أين يتواجد الساعدي القذافي حاليا؟

قبل أكثر من 14 عاما من الآن، بدأت احتجاجات ومظاهرات قوية في ليبيا ضد النظام الحاكم في ذلك الوقت بقيادة معمر القذافي..

إنجاز كيروش ومعجزة غانا.. سجل الفائزين بكأس العالم للشباب عبر التاريخ

فاز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد التفوق على منافسه الأرجنتيني في المباراة النهائية بثنائية دون رد..

المغرب ليس الأول.. منتخب أفريقي حقق كأس العالم للشباب في القاهرة

حصد منتخب المغرب بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية بثنائية دون رد..

"قليل الأدب".. مشادة بين ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة في بطولة أفريقيا

شهدت مباراة منتخب مصر أمام النيجر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة حاليا بتونس أزمة كبيرة، بين الثنائي عمر عصر وزميله في المنتخب محمود أشرف..

لاعتقال لاعب.. الشرطة تقتحم غرف ملابس مباراة بتصفيات كأس العالم

تحولت استعدادات منتخب نيكاراجوا لمباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم إلى حالة من الفوضى عندما اقتحم تسعة من رجال الشرطة غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق حاملين مذكرة اعتقال بحق أحد لاعبيه قبل لحظات من انطلاق المباراة..

مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد تُسفر عن 6 أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي

فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز..

رسالة خاصة من ميسي للاعبي الأرجنتين بعد الهزيمة أمام المغرب بمونديال الشباب

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، رسالة إلى لاعبي منتخب الأرجنتين للشباب، بعد الهزيمة أمام المغرب في نهائي كأس العالم للشباب..

"صاحب ثنائية المونديال".. أبرز المعلومات عن ياسر الزبيري لاعب منتخب المغرب للشباب

خطف ياسر الزبيري لاعب منتخب المغرب، الأضواء والأنظار بشكل كبير في نهائي بطولة كأس العالم للشباب 2025، بعد تسجيله ثنائية في المباراة النهائية..

"بطلها الحكم".. لقطة طريفة في مباراة الأرجنتين والمغرب بنهائي مونديال الشباب

شهدت مباراة المغرب أمام الأرجنتين المقامة حاليا، على ملعب "تشيلي الوطني"، في إطار نهائي كأس العالم للشباب 2025، موقف طريف كان بطله حكم الراية..

"بتواجد لقجع".. 7 صور لحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم نهائي مونديال الشباب

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على التواجد في مقصورة ملعب تشيلي الوطني، لمتابعة مباراة نهائي كأس العالم للشباب، بين الأرجنتين والمغرب..