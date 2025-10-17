"قصص متفوتكش".. قميص أبو تريكة في مسلسل.. ونجوم الأهلي في سهرة مغربية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث ظهر قميص محمد أبو تريكة اللاعب الأسبق للنادي الاهلي في مسلسل "اين النادي".

"أحدهم يمتلك بنزينة ".. استثمارات نجوم الكرة المصرية خارج المستطيل الأخضر

لم يعد لاعبي الكرة يكتفون بما يحصلون عليه من أموال من الأندية التي ينشطون بها فأصبح كثير منهم يتجه للاستثمار في مجالات أخرى سواء خلال مسيرتهم الرياضية أو بعد اعتزالهم كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ظهور مختلف لمحمد أبو تريكة في مسلسل ابن النادي

لا يزال مسلسل ابن النادي، يخطف أنظار ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء مصر، خاصة في ظل المشاهد الرياضية المميزة التي يتناولها المسلسل في مختلف حلقاته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أمطار غزيرة وأصوات رعد.. كواليس المران الأول للأهلي في بوروندي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في بوروندي، استعدادا لمواجهة إيجل نوار يوم السبت المقبل ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تصل رواتبهم إلى 945 مليون".. محمد صلاح ضمن قائمة أغنى لاعبي العالم لعام 2025

دخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، وذلك وفقاً لتصنيف مجلة "فوربس" لأعلى اللاعبين أجراً في الموسم الكروي 2025-2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب ريال مدريد يقضي عطلته مع زوجته في المغرب

يقضي البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد، عطلته في المغرب، رفقة زوجته ميراندا، وسط شائعات لرحيله في الانتقالات المقبلة، بعد تحميده من جانب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار من نادي أستون فيلا بشأن مباراته مع مكابي تل أبيب بالدوري الأوروبي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي في بيان رسمي أمس الخميس، عدم حضور جماهير نادي مكابي تل أبيب، في مباراة الفريقين المقرر إقامتها بالدوري الأوروبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نسخة طبق الأصل".. من هو نصر شقيق محمد صلاح ؟

محمد صلاح يرتبط بصورة كبيرة بأسرته إذ يظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يدعمهم أو يمازحهم عبر حساباتهم بمنصة انستجرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لاعب سابق بالأهلي".. من هو محمد شوبير مدرب منتخب مصر مواليد 2007؟

تصدر محمد أحمد شوبير نجل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، محركات البحث بعد انتشار خبر تعيينه في الجهاز الفني لمنتخب مصر 2007.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحضري يجتمع مع نجوم الأهلي في سهرة مغربية

اجتمع عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مع عدد من لاعبي القلعة الحمراء الحاليين والسابقين في سهرة خاصة على الطريقة المغربية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شيكو بانزا وفيريرا.. كيف تدهورت العلاقة من لاعب أساسي للجناح الثالث؟

شهدت الفترة الماضية، توتر العلاقة بين الثنائي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، والاعب الأنجولي شيكو بانزا المحترف ضمن صفوف الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا