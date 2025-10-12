رسالة خاصة من عادل مصطفى لعماد النحاس بعد رحيله عن الأهلي

حرصت الجماهير المصرية المتواجدة، في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم الفراعنة في مباراة غينيا بيساو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، على توجيه رسالة خاصة إلى حسن شحاتة المدرب التاريخى للفراعنة في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها.

ورفع أحد الجماهير مرتديا قميص النادي الأهلي، في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وكتب عليه: "ربنا يقومك بالسلامة يا كابتن حسن".

وتتواجد الجماهير المصرية، بكثافة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، حاليا لمتابعة مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والاحتفال مع لاعبي الفراعنة بالتأهل للمونديال.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ويلاقي منتخب مصر نظيره غينيا بيساو اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ويذكر أن المنتخب الوطني، ضمن الصعود إلى المونديال منذ الجولة الماضية، بعد الفوز على جيبوتي في الجولة التاسعة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

