"قصص متفوتكش".. زيارة الأساطير لحسن شحاتة.. ونجوم دمرتهم زوجاتهم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث حرص مجدي عبد الغني وفاروق جعفر على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر في المستشفى.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

أساطير الكرة المصرية في زيارة خاصة لحسن شحاتة بالمستشفى (صورة)

حرص العديد من أساطير كرة القدم المصرية، على زيارة حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستشفى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5 نجوم تدمرت مسيرتهم الكروية بسبب زوجاتهم.. ما القصة؟

وراء كل رجل عظيم امرأة، لكن في بعض الأحيان، تكون المرأة سببًا في سقوط هذا الرجل، خصوصًا حين تتجاوز العلاقة حدود الدعم إلى التسبب في الانهيار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اللاعبون رفضوا السفر.. واقعة غريبة في تصفيات كأس العالم

شهدت الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واقعة غريبة بإلغاء إحدى المباريات، بسبب امتناع اللاعبين عن السفر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في لحظة مؤثرة.. لاعبو إشبيلية يحتفلون بشفاء زوجة ماركاو من السرطان (صور وفيديو)

احتفل لاعبو إشبيلية بشفاء زوجة صديقهم، ماركاو، من السرطان، بعد رحلة كفاح مع المرض دامت عام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد تأهل مصر.. كأس العالم 2026 يسجل أكبر مشاركة عربية في التاريخ

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل أخطره بالرحيل.. ماذا بين حسين لبيب وفيريرا في حضور جون بجلسة تخطت الساعتين؟

عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة عاصفة مع البلجيكي يانيك فيريرا، للحديث عن أسباب تراجع النتائج في الفترة الماضية، وتحديد مصيره مع الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"اصطدم بلوحة إعلانية".. إصابة خطيرة للاعب في الدوري الصيني تهدد بشلل نصفي (فيديو وصور)

تعرض لاعب الوسط التوجولي صامويل أسامواه المحترف بصفوف جوانجشي بينجوه الصيني إصابة خطيرة خلال مباراة لفريه بدوري الدرجة الثانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4 أنواع للسيارات يفضلها نجوم الأهلي والزمالك

يتساءل جمهور الكرة المصرية دائمًا عن حياة النجوم خارج الملعب، خاصة السيارات الفاخرة التي يركبها اللاعبون.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لم تذع".. 14 صورة ترصد خسارة منتخب مصر الثاني وديًا أمام المغرب

خاض منتخب مصر الثاني تحت قيادة مدربه حلمي طولان، مباراة ودية قوية مساء الخميس، أمام نظيره منتخب المغرب استعدادًا لبطولة كأس العرب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بالأحضان وعلم مصر".. 7 صور من استقبال ابنة حسام حسن لوالدها بعد الصعود لمونديال 2026

حرصت يارا ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استقبال والدها بطريقة خاصة، عقب عودة بعثة الفراعنة إلى القاهرة، بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا