محمد صلاح يقتحم عيد ميلاد كاراجر بصورة على "كعكة".. ما القصة؟

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انتقال بن شرقي إلى الأهلي؟ (كوميك)

كتب- محمد عبدالهادي:

العلاقة بين جيمي كاراجر أسطورة ليفربول السابق، ومحمد صلاح نجم الريدز، دائمًا ما اتسمت بالتوتر والشد والجذب في الأيام الماضية، بعدما خاض الثنائي جولة من التصريحات المتبادلة.

كاراجر كان كثير الانتقاد لمحمد صلاح، ودائمًا ما يطلق عليه سهام النقد اللازعة، حتي رد عليه النجم المصري في مرة ووصفه انه "مهووس به".

مفاجأة في عيد ميلاد جيمي كاراجر

خلال تواجده في استوديو قنوات (CBS)، لتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا، قام طاقم القناة بإعداد حفل صغير للاحتفال بعيد ميلاد جيمي كاراجر.

ليتفاجأ جيمي بكعكة عليها صورة له بقميص إيفرتون، وصورة أخرى لمحمد صلاح بقميص ليفربول.

آخر مناوشات محمد صلاح وجيمي كاراجر

عقب تحليل جيمي كاراجر لأداء محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد الأخيرة عبر "سكاي سبورت"، وجه كاراجر الدعوة لصلاح وترينت أرنولد للاقتداء باحترافية فان دايك، ليخرج صلاح عن صمته ويرد بتغريدة على منصة "إكس" قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، مرفقًا تعبيرًا ساخرًا.

ليرد عليه كاراجر ممازحًا: "كنت دائمًا مهووسًا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس الموسم المقبل"، في إشارة لرغبته في بقاء صلاح مع الفريق.