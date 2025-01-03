أول رد فعل من أحمد زيزو بعد تعرضه لحادث سير

يعتمد الشطرنج بنسبة كبيرة 99% على الخطط أو التكتيكات، وفقا لموقع chess الشهير.

هنا نستعرض 5 خطط شطرنج بالصور بمسمياتها، تعتبر أساسية وذات أهمية قصوى لكل لاعب، ولكل منها مسماها؟

5 خطط شطرنج بالصور

أسماء خطط شطرنج

التثبيت في الشطرنح

يحدث التثبيت عندما تهاجم قطعة من جيشك قطعة أخرى للخصم وتكون محاذية لقطة أخرى أكثر قيمة أو في مربع غير جيد، ثم يتم تثبيت القطعة المهاجمة على الرقع لأن تحريكها من شأنه التسبب في خساة كبيرة.

الشوكة بالحصان

تحدث الشوكة عندما تهاجم قطعة واحدة قطعتين أو أكثر في نفس الوقت دون وجود حيلة لهروب أي واحدة منهم، ويعتبر "الحصان" الأفيد في هذه الخطة بسبب تحركاته

الهجمات المكتشفة

تحدث الهجمة المكتشفة عندما يحرك اللاعب قطعة بعيدًا عن طريق قطعة أخرى للهجوم، إذا هاجمت القطعة المكشوفة ملك الخصم، فهذا يعتبر خدعة مكتشفة.

خطة ألكسندر أليخين بطل العالم في الشطرنج

في مباراة عام 1925 بين بطلي العالم، ألكسندر أليخين وريتشارد ريتي، بدأ أليخين في عمل مجموعة من التحركات على الرقعت أدت في النهاية إلى فوزه، كما يبدو من الصورة (الأسود)

خطة بول مورفي لكش مات

اشتهر بول مورفي بأسلوبه المأخوذ من الأوبرا.

ضحى مورفي بملكه لصد هجوم الفارس الأسود ونفذ كش مات باستخدام القلعة (الطابية)