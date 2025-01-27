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منافسة شرسة وثنائي مصري.. جدول ترتيب هدافي الدوريات الـ5 الكبرى

07:00 ص الإثنين 27 يناير 2025
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    إيرلينج هالاند (السيتي) - 46 مليون دولار
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    هاري كين
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    هاري كين لاعب بايرن ميونخ
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    إلكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد
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    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
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    احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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    عمر مرموش
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كتب - محمد القرش:

اشتعلت المنافسة بين نجوم كرة القدم الأوروبية في جدول ترتيب هدافي الدوريات الـ5 الكبرى بعد مرور أكثر من نصف موسم 2024/25.

وعزز الجناح المصري، محمد صلاح، صدارته لجدول ترتيب الهدافين عندما سجل في مرمى إيبسويتش ووصل إلى 19 هدفا، بينما واصل إيرلينج هالاند ملاحقة الفرعون ووصل للهدف رقم 18.

جدول ترتيب هدافي الدوريات الـ5 الكبرى

1. محمد صلاح (ليفربول) - 19 هدفا

2. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 18 هدفا

3. هاري كين (بايرن ميونخ) - 17 هدفا

4. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 17 هدفا

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 17 هدفا

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 16 هدفا

7. عمر مرموش (فرانكفورت - السيتي) - 15 هدفا

8. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 15 هدفا

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