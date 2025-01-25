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"أهلاوية".. مرتضى منصور يثير الجدل بخصوص حسين لبيب وأحمد سليمان

07:19 ص السبت 25 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    مرتضى منصور
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    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 25 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 25 صورة
    مرتضى منصور في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 25 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 25 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 25 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 25 صورة
    مرتضى منصور في الطريق لمالية كفر الزيات لمؤازة نادي المنصورة
  • عرض 25 صورة
    حليمة بولند مع مرتضى منصور
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    مرتضي منصور
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    حسين لبيب وهاني أبو ريدة
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    حسين لبيب وجوميز
  • عرض 25 صورة
    حسين لبيب
  • عرض 25 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك
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    حسين لبيب 3
  • عرض 25 صورة
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 25 صورة
    حسين لبيب
  • عرض 25 صورة
    رئيس نادي النصر الليبي مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك
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    أحمد سليمان
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    أحمد سليمان مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (9)
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    أحمد سليمان في عزاء والدة عصام الحضري (14)
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أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الجدل، حول إنتماء الثنائي حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي وعضو مجلس الإدارة أحمد سليمان.

وقال منصور في فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "حسين لبيب عندنا في نادي الزمالك أهلاوي".

وأضاف: "أحمد سليمان هو الآخر أهلاوي وكان يلعب في صفوف النادي الأهلي".

ويذكر أن حسين لبيب، يتولى رئاسة نادي الزمالك منذ أكتوبر عام 2023، بعد أن تم انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، هو وقائمته بشكل كامل.

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