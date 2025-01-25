"أهلاوية".. مرتضى منصور يثير الجدل بخصوص حسين لبيب وأحمد سليمان

"من بني مزار إلى أمجاد التتش".. أبرز المعلومات عن وليد سليمان نجم الأهلي

أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الجدل، حول إنتماء الثنائي حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي وعضو مجلس الإدارة أحمد سليمان.

وقال منصور في فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "حسين لبيب عندنا في نادي الزمالك أهلاوي".

وأضاف: "أحمد سليمان هو الآخر أهلاوي وكان يلعب في صفوف النادي الأهلي".

ويذكر أن حسين لبيب، يتولى رئاسة نادي الزمالك منذ أكتوبر عام 2023، بعد أن تم انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، هو وقائمته بشكل كامل.

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