مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

"الاعتذار مطلوب".. تعليق مثير للجدل من إبراهيم سعيد بخصوص منتخب مصر

كتب - يوسف محمد:

07:08 ص 22/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد 6
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد 9
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد 7
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد 5
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد يوقع عقود تدريب نادي مدينة نصر
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 18 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 18 صورة
    ابراهيم سعيد (2)
  • عرض 18 صورة
    أحمد حسام ميدو (2)
  • عرض 18 صورة
    أحمد حسام ميدو (5)
  • عرض 18 صورة
    أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، حالة من الجدل من خلال منشور عبر حسابه على فيس بوك، بشأن منتخب مصر والحصول على الثلاثية التاريخية في أمم أفريقيا أعوام 2006، 2008 و2010.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا أحب المزايدة على أحد، لكن الخطأ يبقى خطأ ولا يجوز تبريره، كلنا بنخطأ وأكيد بنتعلم من الأخطاء".

وأضاف: "ردًا على التصريحات الأخيرة، المطلوب اعتذار واضح وصريح دون أي تبرير، والتوقف عن إطلاق تصريحات تسيء للمشهد الرياضي ولا تخدم أحدًا".

وتابع: "التاريخ لا يناقَش، نحن أسياد القارة الإفريقية بـ 7 بطولات، بجهد اتحاد الكرة، الأجهزة الفنية، اللاعبين وبالعمل والإنجاز فقط تصان المكانة".

واختتم سعيد: "كنا وسنظل سببًا في فرحة الشعب المصري، بالروح الجماعية من جماهير ولاعبين وأجهزة فنية، هي سبب هذا التاريخ وأتمنى أن نحافظ على ما تحقق".

وكان أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر، أثار جدلا واسعا في تصريحات، خلال ظهوره في بودكاست يقدمه الصحفي أبو المعاطي زكي، وقال: "بعد 2006، كان في شيخ بيتواجد في معسكر المنتخب وكان يطالب اللاعبين بارتداء أرقام معينة في المباريات، كانوا في المعسكر بيجيبوا حاجات مقري عليها".

وواصل: "قبل المباريات بيوم كانوا بيسحبوا الجزم اللي بنلعب بيها، اتحاد الكرة كان بيشتري زيبق أحمر بملايين بطلب من الشيخ".

أقرأ أيضًا:

"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب مصر

"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم سعيد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2025 أحمد حسام ميدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بينهم فتوح وإمام عاشور".. 11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك في إعلان لشركة
مصراوي ستوري

"بينهم فتوح وإمام عاشور".. 11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك في إعلان لشركة
قضية غرق السباح يوسف محمد.. ماذا دار في الجلسة الماضية؟
حوادث وقضايا

قضية غرق السباح يوسف محمد.. ماذا دار في الجلسة الماضية؟
"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته
حوادث وقضايا

"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته
"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
زووم

"لا عزاء للحاقدين" تعليق جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد انتشار صور
"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب
مصراوي ستوري

"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام