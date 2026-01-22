"الاعتذار مطلوب".. تعليق مثير للجدل من إبراهيم سعيد بخصوص منتخب مصر

"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب

أثار إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، حالة من الجدل من خلال منشور عبر حسابه على فيس بوك، بشأن منتخب مصر والحصول على الثلاثية التاريخية في أمم أفريقيا أعوام 2006، 2008 و2010.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا أحب المزايدة على أحد، لكن الخطأ يبقى خطأ ولا يجوز تبريره، كلنا بنخطأ وأكيد بنتعلم من الأخطاء".

وأضاف: "ردًا على التصريحات الأخيرة، المطلوب اعتذار واضح وصريح دون أي تبرير، والتوقف عن إطلاق تصريحات تسيء للمشهد الرياضي ولا تخدم أحدًا".

وتابع: "التاريخ لا يناقَش، نحن أسياد القارة الإفريقية بـ 7 بطولات، بجهد اتحاد الكرة، الأجهزة الفنية، اللاعبين وبالعمل والإنجاز فقط تصان المكانة".

واختتم سعيد: "كنا وسنظل سببًا في فرحة الشعب المصري، بالروح الجماعية من جماهير ولاعبين وأجهزة فنية، هي سبب هذا التاريخ وأتمنى أن نحافظ على ما تحقق".

وكان أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر، أثار جدلا واسعا في تصريحات، خلال ظهوره في بودكاست يقدمه الصحفي أبو المعاطي زكي، وقال: "بعد 2006، كان في شيخ بيتواجد في معسكر المنتخب وكان يطالب اللاعبين بارتداء أرقام معينة في المباريات، كانوا في المعسكر بيجيبوا حاجات مقري عليها".

وواصل: "قبل المباريات بيوم كانوا بيسحبوا الجزم اللي بنلعب بيها، اتحاد الكرة كان بيشتري زيبق أحمر بملايين بطلب من الشيخ".

