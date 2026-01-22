إعلان

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:46 ص 22/01/2026

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.03 جنيه للشراء، بتراجع 42 قرشًا، و125.59 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.99 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.15 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و66.85 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 152.32 جنيه للشراء، بتراجع 56 قرشًا، و154.94 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشًا.

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

