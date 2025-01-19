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21 صورة وأبرز المعلومات عن قصة حب مجدي أفشة وزوجته

11:03 م الأحد 19 يناير 2025
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كتب- نهى خورشيد:

ترتبط قصة حب محمد مجدي أفشة وزوجته نرمين، بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعدما وعدها "بالقاضية".

وقاضية أفشة في شباك الزمالك بنهائي القرن، كان لها دور كبير في تتويج الأحمر بالتاسع وليس ذلك فقط، بل كان لها تأثير قوي في قصة حبه بزوجته الحالية "نرمين".

قصة حب محمد مجدي أفشة وزوجته نرمين

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن قصة حب محمد مجدي أفشة وزوجته:

- تعرف أفشة على نرمين من بلدته.

-نشأت بينهما قصة حب كبيرة.

-خلال فترة حبهما، وعد أفشة زوجته بالتتويج ببطولة إفريقيا التاسعة للأهلي وتسجيل القاضية.

-استمرت قصة حبهما سنتين قبل الزواج.

-احتفل قفشة بعقد قرانه على نرمين في 14 أكتوبر 2021 بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

-أنجب الثنائي ولداً واحداً، "مالك'.

-أوضح قفشة في لقاء تلفزيوني سابق أن هذه هي المرة الوحيدة والأخيرة التي ستظهر فيها نرمين في مداخلة تلفزيونية.

وفي سياق منفصل، تأهل الفريق الكروي بالنادي الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كوصيف لمجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أورلاندو بيرتس

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