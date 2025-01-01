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3 مباريات تسببت في قصة حب مصطفى محمد وزوجته (صور)

10:41 م الأربعاء 01 يناير 2025
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كتب - نهى خورشيد:

كشف مصطفي محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي، عن بداية مشواره في ناشئي الفارس الأبيض وعلاقة ذلك بتعارفه على زوجته الحالية "حياة".

وقال نجم نانت في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة":"عندما انضممت للزمالك كنت ألعب في فريق الناشئين، وشاركت في مباراتين وفي ذلك الوقت، طلب مني الكابتن مدحت عبد الهادي أن ألعب كجناح أيمن، لكنني رفضت وأصريت على البقاء في مركزي كمهاجم".

وأضاف:" تحدثت مع الكابتن ميدو والكابتن حسن بصري وأخبرتهما أنني أريد اللعب في مركزي كمهاجم".

وواصل:"لعبت ثلاث مباريات مع الأبيض بعدها، مباراتان وديتان وواحدة في الدوري، في أول لقاء لي كمهاجم سجلت هدفين، وفي الثاني ضد إنبي سجلت هدفًا آخر، ثم سجلت ركلة جزاء في الأخيرة، ليتم بعدها تصعيدي للفريق الأول".

وعن علاقة ذلك بتعارفه على زوجته قال:"سافرت مع الفريق إلى معسكر في الجونة يوم 11 نوفمبر 2014، في ذلك الوقت، أرسلت لي زوجتي طلب صداقة عبر فيسبوك لأنها كانت زملكاوية وتعلم أنني من لاعبي الأبيض، قبلت الطلب وتعرفنا، رغم أنها من محافظة الغردقة".

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