نجح محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في حفر اسمه ضمن أهم حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية وليس النادي الأهلي فقط، نظراً للإنجازات الكبيرة والأداء المميز الذي يقدمه الحارس مع المارد الأحمر ومنتخب مصر.

ونشأ محمد الشناوي في أسرة متوسطة الحال، في قرية الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها لاعب الأهلي إلا أنه يحرص على التواصل بشكل مستمر مع أهله وأصدقائه في قريته.

وسبق وقال والده في تصريحات صحفية، أن حارس الأهلي يعتبر والدته فأل خير بالنسبة له، لذلك يحرص على التواصل معها بشكل دائم قبل أي مباراة يخوضها على جميع المستويات، ويطالبها بالدعاء للفريق قبل الدعاء له.

وبدأ محمد الشناوي مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي الحامول، الذي لعب في صفوفه قبل الانتقال إلى ناشئين الأهلي عام 2002.

واستمر الشناوي في ناشئين الأهلي لمدة 7 سنوات، قبل أن ينتقل إلى فريق طلائع الجيش في يوليو عام 2009 ليبدأ اسمه يتردد على الساحة الرياضية المصرية، بعد أن بدأ يشارك بشكل أساسي في الدوري المصري رفقة الفريق.

وفي عام 2012، انتقل الشناوي من فريق طلائع الجيش إلى حرس الحدود لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، شارك خلاله في 15 مباراة تلقى خلالهم 16 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وشارك الشناوي رفقة طلائع الجيش قبل الانتقال إلى فريق بتروجيت بشكل نهائي في يوليو 2013، في 45 مباراة تلقى خلالهم 50 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة.

وشهدت فترة تواجد الشناوي داخل فريق بتروجيت تألق كبير للحارس، حيث شارك مع الفريق في لمدة 3 سنوات، خاض خلالهم 88 مباراة، سكن شباكه 103 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 28 مباراة.

وكان عام 2016 شاهداً على انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، الذي كان بوابة الشناوي للتألق وكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ حراسة المرمى في مصر وليس الأهلي فقط، حيث شارك اللاعب في 305 مباراة مع الأهلي، سكن شباكه خلالهم 191 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 170 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الشناوي رفقة الفراعنة في 62 مباراة بمختلف البطولات، بالإضافة إلى المشاركة في 4 لقاءات رفقة منتخب مصر الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت بطولة كأس العالم عام 2018 مشاركة محمد الشناوي رفقة الفراعنة في مباراتين، أمام كلا من أوروجواي وروسيا، نجح في الحصول على جائزة رجل المباراة، في مباراة أوروجواي بالمونديال.

وحقق اللاعب صاحب ال 35 عاماً، العديد من البطولات رفقة النادي الأهلي، حيث تمكن من حصد لقب الدوري المصري في 7 مناسبات، 6 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري، 5 ألقاب لبطولة كأس مصر، 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا ولقبين لبطولة كأس السوبر الأفريقي.