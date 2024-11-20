كتب- يوسف محمد:

أثار ظهور اللاعب ضياء سبع رفقة منتخب الكيان الصهيوني، خلال التوقف الدول الأخير، الذي لعب خلاله المنتخب الإسرائيلي، مباراتين أمام كلاً من منتخب فرنسا ومنتخب بلجيكا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حالة كبيرة من الجدل، خاصة وأنه يعد من أصول فلسطينية.

وأعادت مشاركة ضياء سبع رفقة منتخب الكيان الصهيوني، إلى الأذهان الكثير من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية الذين لعبوا في منتخبات إسرائيل المختلفة.

ونشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات عن لاعبين، من أصول فلسطينية شاركوا رفقة منتخب الكيان الصهيوني.

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ظهر اللاعب ضياء سبع لاعب منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، في تشكيل فريقه أمس الخميس أمام فرنسا، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

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لماذا يشارك لاعبو فلسطين مع منتخب إسرائيل؟.. صحفي فلسطيني يشرح

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