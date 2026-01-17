مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

ياسين بونو يحصد جائزة أفضل رياضي في حفل Joy Awards 2026

كتب : نهي خورشيد

10:14 م 17/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو يحصد جائزة أفضل رياضي في حفل Joy Awards 2026
  • عرض 10 صورة
    تكريم-ياسين-بونو
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو (5)
  • عرض 10 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو (2)
  • عرض 10 صورة
    ياسين بونو حارس مرمى الهلال (1)
  • عرض 10 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل رياضي ضمن فئة الرياضة في حفل Joy Awards 2026.

وألقى السفير المغربي كلمة نيابة عن بونو، مؤكداً أن الحارس يرسل تحياته واعتذاره عن عدم التواجد شخصياً في الحفل نظراً لتواجده مع منتخب المغرب في استعداداته النهائية لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلق نادي الهلال على منصته الرسمية بـ"إكس" قائلاً: "أمان شباك الهلال، ياسين بونو، يفوز بجائزة الرياضي المفضل ضمن فئة الرياضة في حفل جوي اوورد 2026 مبروك ياسين.. ديما بونو ".

ويأتي هذا التكريم قبل ساعات من مواجهة المغرب الحاسمة أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله يوم الأحد 18 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والتاسعة بتوقيت مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين بونو منتخب المغرب منتخب المغرب والسنغال حفل Joy Awards 2026 جائزة ياسين بونو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي