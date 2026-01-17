ياسين بونو يحصد جائزة أفضل رياضي في حفل Joy Awards 2026

لقطة إنسانية من محمد صلاح مع أحد الأطفال في مدينة طنجة

توج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل رياضي ضمن فئة الرياضة في حفل Joy Awards 2026.

وألقى السفير المغربي كلمة نيابة عن بونو، مؤكداً أن الحارس يرسل تحياته واعتذاره عن عدم التواجد شخصياً في الحفل نظراً لتواجده مع منتخب المغرب في استعداداته النهائية لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلق نادي الهلال على منصته الرسمية بـ"إكس" قائلاً: "أمان شباك الهلال، ياسين بونو، يفوز بجائزة الرياضي المفضل ضمن فئة الرياضة في حفل جوي اوورد 2026 مبروك ياسين.. ديما بونو ".

ويأتي هذا التكريم قبل ساعات من مواجهة المغرب الحاسمة أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستقام على ملعب الأمير مولاي عبدالله يوم الأحد 18 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والتاسعة بتوقيت مصر.