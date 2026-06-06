تحدثت وسائل الإعلام البرازيلي عن مباراة السامبا الودية أمام منتخب مصر، المقرر لها في الواحدة صباح غدا الأحد، استعدادا لكأس العالم 2026.

تعليقات الصحف والمواقع البرازيلية على مباراة مصر

Terra.. تفوق برازيلي وفريق متواضع

تناول موقع Terra البرازيلي اللقاء المرتقب، وذكر أن المنتخب البرازيلي يمتلك تشكيلة تفوق قيمة تشكيلة منتخب مصر بست مرات في المباراة الودية.

وأشار إلى أن هناك تفاوت كبير في القيمة السوقية للمنتخبين، واصفا منتخب مصر بـ"المتواضع"، إذ تبلغ القيمة التسويقية للسامبا، 6 أضعاف منتخب الفراعنة.

Lance.. هجومه مليء بالنجوم وخلافات داخلية

أشادت صحيفة Lance، بهجوم منتخب مصر، وقال إنه خصم البرازيل مليء بالنجوم، لكنه يعاني من صراعات داخلية.

وأشارت إلى أن حسام حسن قاد منتخب مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، لكن تراكمت بعض الخلافات الداخلية بينه وبين بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم المدافع أحمد حجازي والمهاجم مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي.

ge.globo.. 4 تغييرات

تناول موقع ge.globo تشكيلة أنشيلوتي لمواجهة منتخب، وذكر أنها شهدت 4 تغييرات مقارنة بالتشكيلة التي بدأت المباراة الودية ضد بنما يوم الأحد الماضي، ماركينيوس حل محل بريمر، دوجلاس سانتوس يحل محل أليكس ساندرو، ويتم اختبار باكيتا وإيجور تياجو في الهجوم، ليحلا محل لويز هنريكي وماتيوس كونها.

اقرأ أيضًا:

اتحاد الكرة يضاعف مكافأة منتخب الناشئين بعد الفوز ببرونزية أفريقيا

أزمة التأشيرات مستمرة.. غموض موقف بعثة إيران في كأس العالم 2026



