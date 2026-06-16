رسالة مجهولة كادت تغير مصير نجم منتخب الرأس الأخضر.. ما القصة؟

كادت رسالة باللغة البرتغالية أن تحرم منتخب الرأس الأخضر من نجمه روبرتو لوبيز، في كأس العالم 2026.

وشارك منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، عندما فاجئ بطل أوروبا إسبانيا، بتعادل تاريخي في الجولة الأولى.

رسالة بالبرتغالية على "لينكد إن" كادت تحرم كاب فيردي من نجمها

روى روبرتو لوبيز، قصة طريفة خلف انضمامه إلى منتخب الرأس الأخضر، فاللاعب تجاهل الرسالة الأولى من كاب فيردي، لأنه لم يفهمها.

وقال المدافع المولود في آيرلندا، ل"رويترز": "تلقيت رسالة باللغة البرتغالية من المنتخب على "لينكد إن"، لكنني ظننتها رسالة عشوائية، بعد 9 أشهر أرسلوا لي رسالةً أخرى باللغة الإنجليزية يسألونني عما إذا كنت قد فكرت في المقترح، وحينها فقط فعلت ما كان ينبغي علي فعله في البداية، وترجمت الرسالة الأولى التي كانت تستفسر عما إذا كنت مهتما بتمثيل الرأس الأخضر".

وأضاف: "كانت طريقة غريبة للتواصل عبر لينكد إن، وشرحوا لي لاحقاً أنَّهم واجهوا صعوبةً في الاتصال بالنادي الذي ألعب له، ولكن عندما رأيت الفرصة أمامي، كنت مسانداً للأمر بنسبة 100 في المائة منذ الدقيقة الأولى، وبدأنا العمل على إرسال جميع الوثائق اللازمة".

وظهر روبرتو لوبيز لأول مرة بقميص الرأس الأخضر، في عام 2019، عندما على توجو بثنائية نظيفة، قبل أن يحجز مكانه سريعا في دفاع المنتخب.

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