في مشهد يعكس الروح الرياضية، حرص عدد من مشجعي النادي الأهلي على دعم الزمالك خلال مباراته أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك داخل أحد المقاهي الشعبية بحي الأربعين في محافظة السويس.

أهلاوية يشجعون الزمالك

ترك مشجعو الأهلي المنافسة التقليدية بين القطبين، واصطفوا وسط جماهير الزمالك لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته الحاسمة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدين أن الزمالك يمثل مصر في البطولة القارية.

وردد عدد من الجماهير عبارة: "بيمثل مصر"، لتبرير دعمهم للفريق الأبيض أمام منافسه الجزائري، وسط أجواء حماسية غلبت عليها الروح الرياضية.

أجواء رياضية داخل مقاهي السويس

وجلس المعلق الرياضي عادل أبو ياسين، مرتديًا قميصًا أزرق يحمل شعار الأهلي، وسط جماهير الزمالك لتشجيع الفريق الأبيض، ضمن عشرات من مشجعي القلعة الحمراء الذين اختاروا دعم الزمالك خلال المباراة.

وقال أبو ياسين إن نتيجة التعادل في مباراة الذهاب تُعد إيجابية للزمالك، خاصة أن الفريق الجزائري يمتلك عناصر قوية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تستحق التعصب أو الخلافات بين الجماهير.

دعوات لنبذ التعصب

وأضاف أن اللاعبين أنفسهم يتبادلون القمصان ويتصافحون عقب المباريات، مؤكدًا أن الجماهير أولى بنبذ التعصب والتشاحنات الرياضية.

وأشار إلى أن متعة الدوري المصري هذا الموسم تكمن في استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يزيد من إثارة كرة القدم المصرية.

بث مباشر لتوقعات الجماهير

ونشرت صفحة "مصراوي" بثًا مباشرًا من المقهى تضمن لقاءات مع جماهير الأهلي والزمالك، إلى جانب توقعاتهم لنتيجة المباراة.






