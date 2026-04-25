بعد فوز مانشستر سيتي اليوم.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
كتب : يوسف محمد
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
حقق نادي مان سيتي الفوز على نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، وذلك بثلاثة أهداف دون مقابل.
سجل الأهداف ؛ جيمي دوكو في الدقيقة 60، هالاند في الدقيقة 75، عمر مرموش في الدقيقة 90+2.
وهنا نعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026
أرسنال- 35 مباراة- 76 نقطة
مان سيتي-35مباراة-74 نقطة
مان يونايتد-36مباراة-65 نقطة
ليفربول-36مباراة-59نقطة
أستون فيلا-35مباراة-58نقطة
بورنموث-36مباراة-55نقطة
برايتون-36مباراة-53نقطة
برينتفورد-36مباراة-51نقطة
تشيلسي-36مباراة-49نقطة
إيفرتون-35مباراة-49نقطة
فولهام-36مباراة-48نقطة
سندرلاند-36مباراة-48نقطة
نيوكاسل يونايتد-35مباراة-45نقطة
ليدز-35مباراة-43نقطة
كريستال بالاس-34مباراة-43نقطة
نوتنجهام فروست-35مباراة-42نقطة
توتنهام-35مباراة-37نقطة
وست هام-35مباراة-36نقطة
بيرنلي-35مباراة-20نقطة
وولفرهامبتون-36مباراة-18نقطة
اقرأ أيضًا:
فيديو هدف عمر مرموش اليوم في شباك برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز