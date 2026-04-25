الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

بعد فوز مانشستر سيتي اليوم.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

10:45 م 25/04/2026 تعديل في 09/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد
  • عرض 9 صورة
    مباراة مان سيتي وبرينتفورد

حقق نادي مان سيتي الفوز على نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، وذلك بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل الأهداف ؛ جيمي دوكو في الدقيقة 60، هالاند في الدقيقة 75، عمر مرموش في الدقيقة 90+2.

وهنا نعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026

أرسنال- 35 مباراة- 76 نقطة

مان سيتي-35مباراة-74 نقطة

مان يونايتد-36مباراة-65 نقطة

ليفربول-36مباراة-59نقطة

أستون فيلا-35مباراة-58نقطة

بورنموث-36مباراة-55نقطة

برايتون-36مباراة-53نقطة

برينتفورد-36مباراة-51نقطة

تشيلسي-36مباراة-49نقطة

إيفرتون-35مباراة-49نقطة

فولهام-36مباراة-48نقطة

سندرلاند-36مباراة-48نقطة

نيوكاسل يونايتد-35مباراة-45نقطة

ليدز-35مباراة-43نقطة

كريستال بالاس-34مباراة-43نقطة

نوتنجهام فروست-35مباراة-42نقطة

توتنهام-35مباراة-37نقطة

وست هام-35مباراة-36نقطة

بيرنلي-35مباراة-20نقطة

وولفرهامبتون-36مباراة-18نقطة

