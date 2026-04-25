فيديو هدف عمر مرموش اليوم في شباك برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز

حقق نادي مان سيتي الفوز على نادي برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، وذلك بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل الأهداف ؛ جيمي دوكو في الدقيقة 60، هالاند في الدقيقة 75، عمر مرموش في الدقيقة 90+2.

وهنا نعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026

أرسنال- 35 مباراة- 76 نقطة

مان سيتي-35مباراة-74 نقطة

مان يونايتد-36مباراة-65 نقطة

ليفربول-36مباراة-59نقطة

أستون فيلا-35مباراة-58نقطة

بورنموث-36مباراة-55نقطة

برايتون-36مباراة-53نقطة

برينتفورد-36مباراة-51نقطة

تشيلسي-36مباراة-49نقطة

إيفرتون-35مباراة-49نقطة

فولهام-36مباراة-48نقطة

سندرلاند-36مباراة-48نقطة

نيوكاسل يونايتد-35مباراة-45نقطة

ليدز-35مباراة-43نقطة

كريستال بالاس-34مباراة-43نقطة

نوتنجهام فروست-35مباراة-42نقطة

توتنهام-35مباراة-37نقطة

وست هام-35مباراة-36نقطة

بيرنلي-35مباراة-20نقطة

وولفرهامبتون-36مباراة-18نقطة

