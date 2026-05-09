تعرف على قرعة مجموعات كأس آسيا 2027 في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء السبت، نتائج قرعة كأس آسيا 2027 والتي أقيمت في مدينة الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، إذ جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - فلسطين - عمان - الكويت

المجموعة الثانية: الأردن - البحرين - أوزبكستان - كوريا الشمالية

المجموعة الثالثة: سوريا - إيران - قرغيزستان - الصين

المجموعة الرابعة: العراق - أستراليا - طاجيكستان - سنغافورة

المجموعة الخامسة: الإمارات - كوريا الجنوبية - فيتنام - الفائز من مواجهة لبنان ضد اليمن

المجموعة السادسة: قطر - اليابان - إندونيسيا - تايلاند

ويتبقى مقعد وحيد لم يحسم بعد في البطولة، إذ يتنافس عليه منتخبا لبنان واليمن ضمن التصفيات المؤهلة

موعد كأس آسيا.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، في النسخة التاسعة عشرة من المسابقة القارية.

وكان منتخب قطر توج بلقب آخر نسختين من البطولة، بعدما حصد كأس آسيا 2019 و2023.