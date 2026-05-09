مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

تعرف على قرعة مجموعات كأس آسيا 2027 في السعودية

كتب : نهي خورشيد

11:14 م 09/05/2026

تعرف على قرعة مجموعات كأس آسيا 2027 في السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء السبت، نتائج قرعة كأس آسيا 2027 والتي أقيمت في مدينة الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

وأسفرت القرعة عن توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، إذ جاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: السعودية - فلسطين - عمان - الكويت

المجموعة الثانية: الأردن - البحرين - أوزبكستان - كوريا الشمالية

المجموعة الثالثة: سوريا - إيران - قرغيزستان - الصين

المجموعة الرابعة: العراق - أستراليا - طاجيكستان - سنغافورة

المجموعة الخامسة: الإمارات - كوريا الجنوبية - فيتنام - الفائز من مواجهة لبنان ضد اليمن

المجموعة السادسة: قطر - اليابان - إندونيسيا - تايلاند

ويتبقى مقعد وحيد لم يحسم بعد في البطولة، إذ يتنافس عليه منتخبا لبنان واليمن ضمن التصفيات المؤهلة
موعد كأس آسيا.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، في النسخة التاسعة عشرة من المسابقة القارية.

وكان منتخب قطر توج بلقب آخر نسختين من البطولة، بعدما حصد كأس آسيا 2019 و2023.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس آسيا 2027 الاتحاد الآسيوي قرعة كأس آسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
شئون عربية و دولية

ترامب: طهران تريد اتفاقا لإنهاء حرب إيران وقد أحصل على رد قريبا جدا
بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
مشهد مؤثر يخطف القلوب.. باسل سماقية يرقص مع ابنته في حفل زفافها
زووم

مشهد مؤثر يخطف القلوب.. باسل سماقية يرقص مع ابنته في حفل زفافها
شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
زووم

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
رياضة محلية

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 -1 اتحاد العاصمة.. كأس الكونفدرالية
الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور